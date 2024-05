Novos voluntários da Força Nacional do SUS chegam ao Rio Grande do Sul e ampliam atendimentos

A partir desta segunda-feira (20), novos voluntários da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) chegam ao Rio Grande do Sul. No início de maio, a equipe contava com 100 profissionais. Com o reforço, o número chegará a 202.

