Número de ruas e avenidas do Brasil: crescimento de 31% em 12 anos O número de logradouros no país cresceu 31% entre os Censos de 2010 e 2022. De acordo com a informação divulgada pelo Instituto...

Momento MT|Do R7 07/06/2024 - 17h34 (Atualizado em 07/06/2024 - 17h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share