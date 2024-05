Operação Água Pura investiga morte de peixes em lago na Zona Leste de Manaus

Manaus/AM. A Polícia Federal, em operação conjunta com a Policia Civil e com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, deflagrou nesta sexta-feira, 24/5, a Operação Água Pura com o intuito de investigar a aparição de grandes quantidades de peixes, como Jaraquis, Tamoatás, Piabas entre outros, mortos no Lago Puraquequara localizado na Zona Leste da capital.

