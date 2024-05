Operação Jerimum: PF desarticula esquema de fraudes em licitações na Bahia

Juazeiro/BA. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (24/5), a Operação Jerimum, com o objetivo de desarticular esquema criminoso especializado em fraudar licitações da Prefeitura Municipal de Jeremoabo/BA, com a celebração de contratos irregulares com o município, na área de transporte escolar, com superfaturamento de preços e, consequentemente, desvio de recursos públicos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.