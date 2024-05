Palestra de capacitação para servidores no Hospital São Benedito: encerramento da campanha ‘Maio Vermelho’

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), por meio da Coordenadoria Municipal de Saúde Bucal, promoveu nesta terça-feira (28) uma ação de capacitação aos servidores da saúde que atuam no Hospital São Benedito. A atividade faz parte do cronograma das ações inseridas na campanha ‘Maio Vermelho’, que foi encerrada com um número bastante expressivo de atendimentos e captações de novos pacientes que aderiram ao tratamento e prevenção da saúde bucal.

