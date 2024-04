Palmeiras e Novorizontino se enfrentam nas semifinais do Paulistão 2024

As semifinais do Paulistão 2024 estão definidas. Líder geral, o Palmeiras eliminou a Ponte Preta no último sábado (16) e enfrenta o Novorizontino, que passou pelo São Paulo na tarde deste domingo (17).

