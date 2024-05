Palmeiras empata em 0 a 0 com o San Lorenzo em jogo morno na Libertadores

Em um duelo morno válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras recebeu o San Lorenzo no Allianz Parque e terminou a partida empatada em 0 a 0. Com esse resultado, o Verdão não conseguiu garantir a liderança geral, mas avançou às oitavas de final como líder do Grupo F, somando 14 pontos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.