Palmeiras faz bonito e vence Flamengo na estreia do Brasileiro Feminino

O Palmeiras iniciou sua caminhada no Campeonato Brasileiro feminino com o pé direito ao derrotar o Flamengo por 3 a 2, em um jogo emocionante disputado no estádio Doutor Jayme Cintra, em Barueri.

