Parceria entre Prefeitura e Sesi reestrutura Restaurante do Trabalhador em Lucas do Rio Verde A...

Alto contraste

A+

A-

A manhã desta segunda-feira (18), foi marcada pela oficialização da parceria entre a Prefeitura de Lucas do Rio Verde com a Federação das Indústrias no Mato Grosso (Fiemt), por meio do Serviço Social da indústria (Sesi), que reestruturou o Restaurante do Trabalhador.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Réu é condenado a quase 14 anos de prisão por tentativa de homicídio

• CPI das Invasões ouve proprietários de áreas localizadas no Contorno Leste, em Cuiabá

• Presidente pede foco de ministros em programas já lançados

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.