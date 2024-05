Participe da Seleção de Projetos Culturais em Lucas do Rio Verde A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde prorrogou as inscrições para o Edital de Seleção de Projetos Culturais n°...

