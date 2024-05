Participe do 4° Fórum Municipal de Cultura de Sorriso!

A Prefeitura Municipal de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude convida toda população para participar, nos dias 6, 7 e 8 de junho, da 4° edição do Fórum Municipal de Cultura. O objetivo do evento é discutir políticas públicas para o desenvolvimento da cultura no Município.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.