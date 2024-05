Pátio entrega escritura de área do centro de diagnóstico do câncer e discute projetos de infraestrutura em Rondonópolis

O prefeito José Carlos do Pátio entregou ao chefe da casa civil do governo do estado, Fábio Garcia, nesta quarta-feira (29), a escritura da área onde deve ser construído o Centro de Apoio e Diagnóstico do Câncer, que é uma extensão do Hospital do Amor, especializado no tratamento do câncer.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.