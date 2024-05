Patrulha Rural surpreende e prende homens com armas e munições

Policiais militares da Patrulha Rural do 5º Comando Regional prenderam dois homens, ambos de 56 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta quinta-feira (23.05), em Pontal do Araguaia. Com a dupla, foram apreendidas duas espingardas, cerca de 100 munições, facas e outros objetos cortantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.