Peça teatral baseada em livro de Augusto Cury chega ao Teatro Zulmira Canavarros

(Julian Cezare)

Augusto Cury, escritor brasileiro, é considerado o psiquiatra mais lido do mundo e chegou ao quinto livro de sua autoria adaptado para os palcos: “O Futuro da Humanidade”. A peça homônima está em turnê nacional, com o ator Kadu Moliterno no elenco, e chega ao Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, neste domingo (26). O espetáculo será às 18h e os ingressos estão sendo vendidos neste link (https://ingressodigital.com/evento/11573/O_Futuro_da_Humanidade).

