Pessoas em situação de rua recebem atendimento de saúde no Centro Pop

Pessoas em situação de rua receberam nesta quarta-feira (29) atendimento médico e odontológico no Centro Pop. Na oportunidade, puderam fazer testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis, as IST´s, tomaram vacinas e tiveram atendimento com psicólogos. A ação foi complementar aos serviços já ofertados para os usuários através de uma parceria entre a Secretaria de Promoção e Assistência Social e de Saúde do município.

