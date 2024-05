PF desvenda esquema de fraude de identidade para receber benefícios governamentais

Rondonópolis/MT. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, (24/5) a Operação Em Busca da Verdade, com o objetivo de esclarecer a real identidade de uma mulher, residente no município, acusada de apropriar-se da identidade de outra pessoa do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.