PF investiga crimes de abuso sexual infantil praticados via internet - Descoberta de arquivos chocantes

João Pessoa/PB. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 23/5, a Operação Discovery 7, com o objetivo de combater o abuso sexual infantojuvenil. No momento do cumprimento da medida cautelar, um homem foi preso em flagrante por armazenar arquivos contendo imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

