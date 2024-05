PF prende foragido da Justiça pelo crime de abuso sexual infantojuvenil no PR

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal prendeu, um indivíduo de nacionalidade argentina que estava foragido da Justiça pelo crime de abuso sexual infantojuvenil, na região oeste do estado do Paraná. O homem foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, cometido no ano de 2007.

