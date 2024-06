PM forma 11 militares no 10º Curso de Policiamento Montado e implanta unidade da Cavalaria em Lucas do Rio Verde

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, nesta terça-feira (04.06), a formatura de 11 agentes que participaram do 10º Curso de Policiamento Montado, em Lucas do Rio Verde. Os militares irão fazer parte do efetivo inicial da nova unidade da Cavalaria, que foi implantada no município.

