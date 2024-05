PM prende suspeito de esfaquear atual de ex-namorada em Cáceres

Policiais militares do 6º Batalhão prenderam, nesta quinta-feira (30.05), um homem suspeito de esfaquear o atual namorado da ex-companheira no bairro Santos Dumont, em Cáceres (221 km de Cuiabá). A vítima foi atingida com golpes na região da barriga, braço e orelha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.