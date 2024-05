Polícia Civil alerta sobre hackeamento de perfis no Facebook

A Polícia Civil de Mato Grosso alerta que criminosos realizam o sequestro/invasão (hackeamento) de perfis da rede social Facebook para postar imagens nos stories com propostas de tabelas de investimentos (robô do PIX e outros), bem como anunciam a repentina venda de diversos móveis, veículos, eletrodomésticos e outros bens com o fim de enganar e lesar internautas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.