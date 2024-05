Polícia Civil desmantela quadrilha responsável por sequestro e tortura no interior de Mato Grosso

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (21), um grupo suspeito de sequestrar e torturar Edson Joel de Almeida Meira, de 57 anos, produtor rural e pai do prefeito de Jangada. A operação faz parte da segunda fase da Operação Efeito Dominó, coordenada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO). O inquérito do caso, ocorrido em outubro do ano passado, foi concluído.

