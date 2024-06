Polícia Federal apreende 18 kg de cocaína no Aeroporto de Recife Recife/PE. A Polícia Federal, prendeu em flagrante, no dia 07/06, no Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, duas...

Momento MT|Do R7 10/06/2024 - 08h44 (Atualizado em 10/06/2024 - 08h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share