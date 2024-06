Polícia Militar celebra 107 anos do 1º Batalhão em Cuiabá com entrega de medalhas

Em comemoração ao aniversário de 107 anos de criação do 1º Batalhão de Polícia Militar -‘Batalhão Queiroz’, a Polícia Militar realizou, na noite desta quarta-feira (05.06), a entrega de 207 medalhas e certificados homenageando autoridades militares e civis. A solenidade ocorreu no auditório do quartel do Comando Geral em Cuiabá.

