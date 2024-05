Polícia Militar intensifica operação na zona rural de Cuiabá

A Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29.05), a Operação Via Rural, em Cuiabá. A ação é desenvolvida pelo 10º Batalhão, com apoio do 1º Comando Regional, na zona rural da Capital e segue até o próximo domingo (02.06).

