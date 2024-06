Polícia prende suspeito por tentativa de homicídio em bar

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam um homem por tentativa de homicídio, na noite deste domingo (02.06), em um bar de Primavera do Leste. A vítima foi esfaqueada na região do pescoço e nas costas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.