Polícia Rodoviária Federal faz grande apreensão de cocaína em Primavera do Leste/MT

No dia 27 de maio de 2024, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão significativa de drogas durante uma fiscalização no km 287.0 da BR 070, no município de Primavera do Leste/MT.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.