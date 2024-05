Policiais militares detêm suspeito e apreendem drogas em Sinop

Policiais militares do Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (R.A.I.O), do 11º Batalhão, apreenderam na madrugada deste sábado (25.05) 55 porções de substâncias análogas à maconha, cocaína e ecstasy durante patrulhamento tático no bairro Jardim Celeste, em Sinop (480 km de Cuiabá).

