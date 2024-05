Prefeito de Cuiabá cria Comitê de Ação Preventiva de Combate à Dengue e Demais Arboviroses

Por meio do Decreto nº 10.185, de 21 de maio de 2024, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, instituiu o Comitê de Ação Preventiva de Combate à Dengue e Demais Arboviroses. O município registrou um aumento de 23% em comparação com o mesmo período do ano passado.

