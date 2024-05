Prefeito de Cuiabá premia Servidores Eficientes e destaca Modernização do Serviço Público

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, convida para a cerimônia de entrega dos prêmios de Servidor Eficiente e Modernização do Serviço Público, na tarde desta quarta-feira (22). O evento está marcado para acontecer às 15h no auditório da Prefeitura e deve contar com a presença do prefeito Emanuel Pinheiro, responsável pela entrega das premiações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.