Prefeito de Várzea Grande autoriza importantes obras para o desenvolvimento da cidade

Na tarde desta segunda-feira, 03 de junho, às 16h, o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, dará um passo significativo para o desenvolvimento da cidade ao autorizar a abertura de processos licitatórios para duas importantes obras: a construção do novo Terminal Rodoviário de Várzea Grande e a infraestrutura externa do Parque Tecnológico. A cerimônia ocorrerá na sala de reuniões do Palácio Julio Domingos de Campos, sede da Prefeitura de Várzea Grande.

