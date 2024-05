Prefeito Kalil Baracat inaugura reforma e ampliação do CRAS Norte em Várzea Grande

Na noite de quarta-feira, 22 de maio, o prefeito Kalil Baracat inaugurou a reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Bairro Jardim Glória I, um marco para as 104 comunidades abrangidas pela região norte da cidade, como parte das comemorações do aniversário de 157 anos de Várzea Grande.

