Prefeitura de Cuiabá mobiliza doações de medicamentos para famílias do Rio Grande do Sul

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da equipe da Defesa Civil de Cuiabá, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, com apoio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), atua na logística para que donativos cheguem com mais rapidez às vítimas do Rio Grande do Sul. A dinâmica da atuação consiste em coletar as doações nos pontos de coleta ou em empresas que se prontificam a ajudar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.