Prefeitura de Cuiabá promove evento cultural 'Eu Candeeiro' para população

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, convida a população para mais uma atração do projeto 'Eu Candeeiro' nesta sexta-feira (24). O evento começará às 15h, com ponto de concentração na Praça Caetano Albuquerque, no Centro Histórico da capital.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.