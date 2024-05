Prefeitura de Cuiabá realiza operação tapa-buracos em diversos bairros

Alto contraste

A Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal de Obras, atendeu com serviços de tapa-buracos, nesta terça-feira (28), mais de 20 ruas dos bairros Bela Vista, Residencial Mirantes de Cuiabá, Três Barras, Pedra 90, Coxipó da Ponte e Residencial Cláudio Marchetti. Além dos bairros, a região Central de Cuiabá também está recebendo melhorias com ações de tapa-buracos em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Somados os dois de trabalho após o lançamento do programa de tapa-buracos que ocorreu no dia 24, já são mais 40 ruas atendidas. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



