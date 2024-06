Prefeitura de Diamantino promove vacinação contra poliomielite

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria de Saúde, realizará no sábado, dia 08 de junho, o “Dia D” de vacinação da Campanha Nacional Contra Poliomielite. Os atendimentos ocorrem em todas as Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município, das 08h às 16h.

