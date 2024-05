Prefeitura de Gramado corrige informação sobre hotéis fechados na cidade

Alto contraste

Após o prefeito de Gramado (RS), Nestor Tissot, afirmar em reunião com outros prefeitos gaúchos e o governador Eduardo Leite que a cidade estava com 300 hotéis e 250 restaurantes fechados em consequência das chuvas, o secretário de Turismo do município, Ricardo Bertolucci Reginato, explicou que o prefeito se equivocou sobre os números e que a cidade está pronta para receber visitantes. A declaração de Tissot ocorreu em reunião virtual na última quarta-feira (21). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



