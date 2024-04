Prefeitura de Lucas do Rio Verde inova no combate à dengue com uso de drone

Com pensamentos inovadores, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Saúde de Lucas do Rio Verde, aproveitou as tecnologias disponíveis durante o Show Safra, para conhecer de perto o uso de drones para eliminar focos do mosquito de dengue com larvicida.

