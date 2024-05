Prefeitura de Rondonópolis inaugura novo Almoxarifado Central do Sanear

Dando início às comemorações da Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura de Rondonópolis, por intermédio da direção da autarquia do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (SANEAR), inaugurou na manhã desta sexta-feira (31), as novas instalações do novo Almoxarifado Central localizado no bairro Parque Universitário, proximidades da Fundação MT.

