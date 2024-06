Prefeitura de Rondonópolis repassa R$ 900 mil para Associação de Combate ao Câncer

A Prefeitura celebrou convênio com Associação Amor de Voluntários de Combate ao Câncer (AAVCC) para o repasse de R$ 900.000,00 referente às emendas impositivas dos vereadores Batista da Coder, Marisvaldo Gonçalves e Investigador Gerson. O evento aconteceu nesta segunda-feira (03), no auditório do Paço Municipal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.