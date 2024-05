Prefeitura de Sorriso inaugura nova Unidade de Saúde da Família no Jardim Aurora

A Prefeitura de Sorriso, através da Secretaria de Saúde e Saneamento, inaugurou na manhã de hoje (29) a Unidade de Saúde da Família Airis Sobrinho Brito, no Jardim Aurora. A cerimônia contou com a presença do prefeito Ari Lafin, acompanhado da primeira-dama Jucélia Ferro, do vice-prefeito Gerson Bicego, de secretários municipais, de representantes da câmara de vereadores, do Conselho Municipal de Saúde, da 10ª Cia de Bombeiros Militar e da família do homenageado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.