Prefeitura entrega documentação a contemplados do Residencial São Francisco

Das 248 famílias contempladas com a casa própria no Residencial São Francisco, em 2013, 198 já contam com a documentação que atesta a propriedade dos imóveis, pois estão com as parcelas 100% quitadas. A entrega das certidões de matrícula ocorreu na noite de ontem (segunda-feira, 20 de maio), em mais uma ação do Regulariza Sorriso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.