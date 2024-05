Prepare um delicioso Bacalhau de Páscoa com essa receita incrível! Refogue as cebolas no azeite até que elas murchem. Coloque as azeitonas e o bacalhau refogue por mais uns 5 minutos. Acrescente a...

Refogue as cebolas no azeite até que elas murchem. Coloque as azeitonas e o bacalhau refogue por mais uns 5 minutos. Acrescente a batata e o creme de leite mexa por mais uns 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente mais um fio de azeite. Em um refratário untado com margarina coloque o bacalhau e passe margarina novamente em cima para que fique dourado. Leve ao forno por aproximadamente 20 minutos ou até que doure. Sirva com arroz, é prático rápido e uma delícia. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Bacalhau de Páscoa

