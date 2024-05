Presidente do Irã sofre acidente de helicóptero em meio a tensão no país O Irã vive momentos de tensão e preocupação após o acidente envolvendo o helicóptero do presidente Ebrahim Raisi. O incidente ocorreu...

Momento MT|Do R7 19/05/2024 - 18h18 (Atualizado em 19/05/2024 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share