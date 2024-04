Presidente do União Brasil, Luciano Bivar, nega envolvimento em incêndio

Presidente do União Brasil, Luciano Bivar Presidente do União Brasil, Luciano Bivar (Momento MT)

Luciano Bivar, presidente do União Brasil, negou envolvimento no incêndio que atingiu a casa de Antonio Rueda, ex-aliado e principal adversário na disputa pelo comando do partido.

