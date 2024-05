Primeira-dama de MT leva atendimento do SER Família Indígena para comunidades pantaneiras ¿Cerca de 180 famílias localizadas na região do Pantanal mato-grossense, em Barão de Melgaço, foram beneficiadas com cestas de alimentos...

Momento MT|Do R7 22/05/2024 - 18h50 (Atualizado em 22/05/2024 - 18h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share