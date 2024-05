Processos de prescrição e compensação agora podem ser protocolados online em Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá informa que, a partir do dia 3 de junho, os processos de prescrição e compensação destinados à Procuradoria Fiscal de Cuiabá poderão ser protocolados pela internet. O serviço estará disponível no Portal do Contribuinte, por meio do endereço portalfazenda.cuiaba.mt.gov.br.

