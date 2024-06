Processos seletivos em literatura e matemática: prazo de inscrições prorrogado

A Universidade Aberta do Brasil (UAB), polo Lucas do Rio Verde, e Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) informam que foi prorrogado o prazo para inscrições do processo para os cursos de especialização em Novas Tecnologias e Linguagens no ensino de Língua e Literatura e ensino de Matemática, ambos na modalidade a distância.

