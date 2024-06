Procon-MT promove ações educativas para mais de mil consumidores As ações educativas sobre direitos básicos do consumidor reuniram cerca de 1.200 consumidores de municípios do interior do Estado...

Momento MT|Do R7 10/06/2024 - 14h27 (Atualizado em 10/06/2024 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share