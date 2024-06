Produtores de café em destaque: apoio do Governo de MT para melhoria da qualidade dos grãos O Governo de Mato Grosso busca melhorar a qualidade dos grãos produzidos no Estado, além de fomentar o aumento da produção, com investimentos...

Momento MT|Do R7 06/06/2024 - 10h46 (Atualizado em 06/06/2024 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share